Эта сказочная полба. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом

Итак, полба — высокобелковый, малокалорийный продукт, который содержит все незаменимые аминокислоты. Современные диетологи считают, что развитию большинства современных заболеваний мы обязаны отказу от таких растений, как полба, так как именно в них в первозданном виде сохранился привычный для организма набор хромосом. Полбу можно смело использовать в диетическом питании, ведь ее калорийность составляет всего 127 ккал. Углеводы, которые содержатся в зерновой культуре, медленно всасываются и перерабатываются организмом в энергию. Постепенное расщепление тормозит голод, а энергия при этом выделяется порциями и не "оседает" в виде жира.

Как же правильно приготовить эту кашу? Евгений Петенев, шеф-повар ресторана "Цицаки", советует замочить крупу на 1–1,5 часа: она немного набухнет и после варки будет гораздо мягче. Однако хозяйкам надо знать: полностью развариваться полба все равно не будет, ее структура останется немного жесткой. Таково свойство этого злака.

Чтобы подчеркнуть вкус полбы, мы добавили к ней еще несколько ингредиентов. Прежде всего строчки, одни из первых грибов, которые весной появляются в Алтайском крае. Их предварительно нужно отварить в течение получаса, затем слить воду и снова на это же время поставить на огонь.

Кстати, строчки легко можно заменить другими грибами, например лисичками или белыми. Готовить их для нашего блюда нужно по такому же принципу.

После того как в сотейнике мы перемешали отваренную полбу и грибы, в ход идут алтайские сливки. Жирность их зависит от того, насколько вы следите за своей фигурой. Можно выбрать продукт 10% ный, можно и пожирнее.

Затем в блюдо необходимо добавить сыр. Для приготовления нашей каши мы выбрали копченый сулугуни. Родиной этого продукта традиционно считается Грузия. Здесь его готовят из пастеризованного коровьего молока или молока буйволиц и исключительно вручную. Местные, алтайские сыроделы тоже не остаются в долгу. Сулугуни уже давно производят и в нашем регионе.

Последним ингредиентом в нашем блюде является соус песто. Приготовить его можно самостоятельно. Для этого необходимо смешать измельченные травы — петрушку и укроп — с алтайским подсолнечным маслом. Соус придаст полбе особую пикантность.

Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова. Как приготовить вкуснейшую алтайскую кашу с кавказским акцентом. Фото : Анна Зайкова.

Для приготовления двух порций каши из полбы понадобится:

полба — 200 г.

строчки — 100 г.

сулугуни копченый — 100 г.

сливки — 100 г.

соус песто — 50 г.

соль, перец — по вкусу.

Как готовить

Крупу отварить до готовности. Отварить грибы (30 минут), поменять воду и варить еще 30 минут. В сотейнике смешать грибы и полбу, добавить сливки. Потереть сыр и смешать его с основными ингредиентами. Добавить соус песто. Тушить все 5–10 минут.

Полба с грибами и сыром готова.