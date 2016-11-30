Видео и фотофакты. Компания "Киприно" совместно с учеными разрабатывает новый сорт сыра

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Компания "Киприно" на базе своего завода в Троицком районе в следующем году может начать выпуск совершенно нового сорта сыра с более коротким сроком созревания. Его технологию на три года предоставил "Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия". Особенность сыра в том, что при его производстве используются особые ферментные закваски, позволяющие сократить срок выработки до 30 дней без потери качества конечного продукта.

Новый продукт с массовой долей жира в сухом веществе 55% относится к группе полутвердых сыров. За основу его производства взята технология сыра по типу "Российский". В настоящий момент на "Троицком маслосыроделе" уже выработаны две пробные партии. Первая варка объемом более 1 тыс. тонн состоялась 17 ноября. 27 декабря экспертная комиссия во главе с представителями компании "Киприно" и учеными провела дегустацию. Специалисты пришли к заключению, что у нового сыра сливочный вкус, чистый, выраженный аромат, характерный кружевной рисунок.

Вторая пробная партия нового сыра была выработана 13 декабря. В настоящий момент она находится на созревании.

Названия у нового продукта еще нет. Специалисты компании "Киприно" будут его разрабатывать. Этот процесс, а так же и оформление всех надлежащих для производства документов, могут занять около года.

Напомним, ранее Александр Майоров, директор "Сибирского НИИ сыроделия", в интервью altapress.ru рассказывал,что алтайские предприятия заинтересованы в технологиях производства "быстрых" сыров. Например, в этом году научный институт разработал технологию выпуска сыра типа кипрского Халлуми. Готовым к продаже такой продукт может быть в течение суток.