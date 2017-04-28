Фотофакты. На Алтае выбирают самого мастеровитого сыродела

На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов. На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.

Первый этап конкурса — теоретический, на котором участники отвечали на вопросы и решали ситуационные задачи. Далее им необходимо было провести дегустацию продукции. Конкурсантам подали четыре вида сыра, которые необходимо было оценить по внешнему вид и вкусовым качествам.

По окончании тестовой проверки сыроделы демонстрировали практические навыки в приготовлении сыра сорта Российский.

Компетентность конкурсантов оценивали ведущие эксперты молокоперерабатывающей отрасли региона: технологи предприятий, специалисты "Сибирского научно-исследовательского института сыроделия", преподаватели "Международный колледж сыроделия" и "Алтайского государственного технического университета".

Предварительные итоги конкурса будут известны в начале мая. Все его участники получат дипломы, а победители — денежные премии: за 1 место — 50 тысяч рублей, 2 место — 40 тысяч рублей, 3 место — 30 тысяч рублей. Торжественное награждение состоится в августе.