Фотофакты. На Алтае выбирают самого мастеровитого сыродела

27 и 28 апреля на базе "Международного колледжа сыроделия" в селе Алтайское проходил конкурс профессионального мастерства в номинации "Мастер-сыродел". В этом году в нем принимали участие девять специалистов с предприятий Солонешенского, Третьяковского, Троицкого, Усть-Калманского, Красногорского, Павловского и Алтайского районов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
На Алтае выбирают лучшего мастера-сыродела .Фото : Олег Богданов.
Первый этап конкурса — теоретический, на котором участники отвечали на вопросы и решали ситуационные задачи. Далее им необходимо было провести дегустацию продукции. Конкурсантам подали четыре вида сыра, которые необходимо было оценить по внешнему вид и вкусовым качествам.
По окончании тестовой проверки сыроделы демонстрировали практические навыки в приготовлении сыра сорта Российский.
Компетентность конкурсантов оценивали ведущие эксперты молокоперерабатывающей отрасли региона: технологи предприятий, специалисты "Сибирского научно-исследовательского института сыроделия", преподаватели "Международный колледж сыроделия" и "Алтайского государственного технического университета".
Предварительные итоги конкурса будут известны в начале мая. Все его участники получат дипломы, а победители — денежные премии: за 1 место — 50 тысяч рублей, 2 место — 40 тысяч рублей, 3 место — 30 тысяч рублей. Торжественное награждение состоится в августе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.