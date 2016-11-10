Фотофакты. В Барнауле открыли современную лабораторию сыроделия
22 декабря в "Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий" прошли первые занятия в специальной лаборатории. Работы по ее оборудованию длились почти год. Теперь здесь есть все необходимое для практического обучения студентов.
Как сообщила Наталья Соловьева, директор "Международного колледжа сыроделия", часть оборудования для новой лаборатории была установлена за счет краевой программе. Часть средств выделили молокоперерабатывающие предприятия региона, такие как "Киприно", "Барнаульский молочный комбинат", "Алтайская буренка", "Усть-Калманский маслосырзавод", "Плавыч".
Сергей Романов,
генеральный директор комбината "Алтайская буренка":
В настоящий момент на многих предприятиях идет смена поколений. Если мы сейчас не начнем заботиться о кадровом потенциале, то через некоторое время почувствуем серьезный дефицит квалифицированных кадров. К сожалению, многие молодые специалисты, приходящие на производство, хорошо знают теорию, но имеет слабое представление о практическом применении своих знаний. Новая лабораторию в колледже сыроделия должна нивелировать этот пробел.
Напомним, проект по созданию в Алтайском крае "Международного колледжа сыроделия" начался в 2009 году. В настоящий момент учебное заведение имеет две площадки: одна в Барнауле, другая в селе Алтайское Алтайского района. Там же располагается молочный мини-завод, в котором проходят практические занятия.
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