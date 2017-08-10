Главный алтайский производитель сырной "косички" начинает глобальную модернизацию

Молочное предприятие "Рикон", выпускающее мягкий сыр под торговой маркой "Зимаречье" и сырную косичку Ellazan, в нынешнем году планирует начать масштабную модернизацию производства. Как сообщил 9 августа директор предприятия Олег Махнаков во время экскурсии для участников автопробега "Дорога молоку!", на первом этапе планируется увеличить перерабатывающие мощности завода до 40-50 тонн молока в сутки, а в последующем - до 60 тонн. На сегодняшний момент они составляют 30 тонн.
По словам Олега Махнакова, сейчас молочный завод загружен на 100%. Около 70% своей продукции "Рикон" реализует на территории Алтайского края, остальное — за его пределами. География поставок раскинулась от Москвы и до Дальнего Востока. Уже в этом году предприятие планирует запустить новые складские помещения для готовой продукции. Первый этап работ по увеличению перерабатывающих мощностей должен завершиться в мае следующего года. Часть работ уже сделала. Так, на заводе установили дополнительное термоформовочное оборудование.
Стоимость проекта Олег Махнаков пока не оглашает. По его словам, в настоящий момент проводятся расчеты.
Олег Махнаков,
директор предприятия "Рикон" (Калманский район):
В нынешнем году мы планировали взять кредиты под 5%. Но, как и многие, не смогли это сделать. Я вообще считаю, что этой ситуацией должны заниматься уполномоченные органы. Почему хозяйства Краснодарского края смогли оформить льготные займы, а вся остальная страна нет.
Напомним, завод "Рикон" был организован в 2001 году. В настоящее время помимо переработки в его структуру входит ферму с общим поголовьем 1,5 тыс голов крупно-рогатого скота. Кроме этого Олег Махнаков развивает два крупных кооператива по закупке молока у населения в Тальменском и Топчихинском районах. По его словам, после того как "Рикон" увеличит мощности по переработке, сырье будет закупаться именно в личных подсобных хозяйствах. Предприниматель уверен: потенциал у этого направления есть.
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