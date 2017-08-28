Известный алтайский производитель выпустил крупы в упаковке для слабовидящих

По словам Нелли Ибрагимовой, руководителя отдела маркетинга предприятия "Роса", сейчас на полках магазинов еще остался товар с прежним дизайном. Но уже через несколько месяцев обновленный продукт появится не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны, с которыми сотрудничает компания. При этом цена на крупу останется неизменной.

В начале года "Роса" уже презентовала новую линейку хлопьев в картонной упаковке, которая включала шесть наименований: "Овсяные", "Геркулес", "Гречневые", "Кураж", "5 злаков" и "9 злаков". Хлопья изготовлены по уникальной POS-технологии — они приготовлены в собственном соку.

Напомним, в прошлом году Алтайский край побил собственный рекорд по производству круп и зерновых завтраков. По объемам выпуска данной продукции наш регион впервые вышел на первое место в стране, обогнав многолетнего лидера — Краснодарский край. Алтайский край занимает ключевые позиции в России по производству гречневой крупы – 45 % от российского рынка, овсяной крупы – 42,0 %, ячневой и перловой – 25 %, зерновых хлопьев – 18,0 %.