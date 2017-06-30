Известный на Алтае молочный завод начал разливать молоко в "семейную" упаковку

Михаил Стоянов,

главный инженер "Барнаульского молочного комбината":

Трудностей для запуска молока в новой бутылке у нас не возникло, поскольку работа ПЭТ-линии на предприятии отлажена, оборудование подходит для упаковок разного объема. Чтобы запустить процесс производства бутылок 1,4 литра, достаточно поменять оснастку, это занимает 15 минут.

По словам руководителя отдела маркетинга "БМК" Оксаны Васиной, при создании новой бутылки предприятие опиралось на пожелания покупателей. Новый формат упаковки позволит им подходить к выбору продуктов более рационально. Как выяснилось, все большее количество людей приобретает продукты на длительный период, поэтому решено было выпускать молоко в бутылках так называемого семейного формата.

Напомним, ранее "БМК" внедрил еще одну неординарную новинку. В разных частях Барнаула предприятие установило современные молокоматы — аппараты по торговле своей продукцией.