Известный на Алтае производитель тыквенного мохито расширяется и выходит в Китай

Барнаульская компания "Сократика", выпускающее овощные соки, нектары и пюре, намерено в несколько раз увеличить производство. Это стало возможным после того, как предприятие переехало в новое более просторное помещение. Ежедневно здесь планируется разливать 3-3,5 тонны продукции. Ранее "Сократика" арендовала небольшую площадку на территории одной из городских больниц.

На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. На предприятии "Сократика". Сентябрь 2017 года . Фото : Из архива редакции. Строительство собственного завода стало возможным благодаря государственной поддержке. В 2017 году региональный фонд микрозаймов предоставил предприятию 3 млн рублей на развитие производства и пополнение оборотных средств под 5% годовых. Константин Быстров,

генеральный директор компании "Сократика": Помимо увеличения объемов производства мы серьезно рассматриваем возможности для организации поставки нашей продукции в Китай. Для этого понадобится новое оборудование для розлива соков в тару меньшего объема. Часть станков мы уже приобрели. В настоящий момент соки и нектары "Сократика" разливает в трехлитровые пластиковые бутылки. Что касается прохождения процедур, подтверждающих качество выпускаемой продукции, их Константин Быстров не пугается. По его словам, качественное алтайское сырье и отработанная технология, будут приняты за границей. Сейчас в ассортименте производителя значатся более десятка наименований соков и нектаров. Сделаны они преимущественно из местных ингредиентов: черноплодной рябины, облепихи, свеклы, тыквы. Константин Быстров,

генеральный директор компании "Сократика": Сейчас большой спрос на чистые, экологичные продукты питания. В своем производстве мы не используем консервантов. Напомним, "Сократика" прославилась своими не обычными напитками. Сначала предприятие первым в России выпустило свекольный сок, а затем вывело на рынок мохито из тыквы.