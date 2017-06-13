На Алтае известный производитель элитных сыров завершает масштабную модернизацию

Мария Казакова, главный технолог АКХ "Ануйское" и руководитель хозяйства Владимир Никифоров .Фото : Олег Богданов. Коровы ассоциации крестьянских хозяйств "Ануйское". Фото : Олег Богданов. Владимир Никифоров, директор АКХ "Ануйское". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов. Производство на "Николаевском маслосырзаводе". Фото : Олег Богданов.

В общей сложности на строительные работы ассоциация направила порядка 100 млн рублей, еще 134 млн — на закупку нового оборудования. Все эти средства собственные. Кредитами "Ануйское" принципиально не пользуется.

Владимир Никифоров,

руководитель АКХ "Ануйское":

Производство я сравниваю с ездой на велосипеде. Если перестаешь крутить педали, то в лучшем случае останавливаешься, а в худшем — падаешь. В нашем деле то же самое. Нужно постоянно идти вперед.

По словам Владимира Никифорова, сыры производят только из собственного сырья. В 2016 году маслосырзаводы выпустили 1,2 тыс тонн продукции элитных сортов — "Советский", "Швейцарский", "Зеленодольский" и других. В зимний период в АКХ "Ануйское" молока стало меньше. Сейчас этот показатель выходит на прежний уровень.

В настоящий момент "Ануйское" продолжает модернизацию и своего молочного производства. В частности, ведется строительство нового современного откормочника на 400 голов скота, молочного блока и скотного двора.