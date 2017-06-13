На Алтае известный производитель элитных сыров завершает масштабную модернизацию

Ассоциация крестьянских хозяйств "Ануйское" из Петропавловского района завершает масштабную реконструкцию своих перерабатывающих предприятий. На прошлой неделе на "Антоньевском маслосырзаводе" установили новую сыродельную ванну. Как сообщил altapress.ru Владимир Никифоров, руководитель АКХ "Ануйское", предприятие полностью перестроили в соответствии с современными требованиями. Модернизацию провели и на двух других маслосырзаводах.
В общей сложности на строительные работы ассоциация направила порядка 100 млн рублей, еще 134 млн — на закупку нового оборудования. Все эти средства собственные. Кредитами "Ануйское" принципиально не пользуется.
Владимир Никифоров,
руководитель АКХ "Ануйское":
Производство я сравниваю с ездой на велосипеде. Если перестаешь крутить педали, то в лучшем случае останавливаешься, а в худшем — падаешь. В нашем деле то же самое. Нужно постоянно идти вперед.
По словам Владимира Никифорова, сыры производят только из собственного сырья. В 2016 году маслосырзаводы выпустили 1,2 тыс тонн продукции элитных сортов — "Советский", "Швейцарский", "Зеленодольский" и других. В зимний период в АКХ "Ануйское" молока стало меньше. Сейчас этот показатель выходит на прежний уровень.
В настоящий момент "Ануйское" продолжает модернизацию и своего молочного производства. В частности, ведется строительство нового современного откормочника на 400 голов скота, молочного блока и скотного двора.
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