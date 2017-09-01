Кондитерское предприятие на Алтае запустило новую глазировочную линию

Алексей Мирошниченко,

директор предприятия "Кондитер":

Конкуренция в кондитерском и хлебопекарном бизнесе очень высока. Мы решили выбрать курс на качество и эксклюзив. Выпекаем всего два вида хлеба, около 250 булок в день. Этого хватает, чтобы закрыть потребность в хлебе по заключенным с больницей, школой и детскими садами договорам. Больше всего ассортимент печенья и пирожных, изготовленных по собственной рецептуре. Только печенья мы выпускаем более 60 видов.

Бывший безработный Алексей Мирошниченко организовал свой бизнес с нуля в 2013 году, получив стартовую помощь в районной службе занятости. Позже ему предоставили грантовую поддержку как начинающему предпринимателю в размере 300 тыс рублей. На эти средства Мирошниченко приобрел печь, вакуумный упаковщик, промышленный миксер и другое оборудование.

В 2015 году на заемные средства Алексей Мирошниченко приобрел здание бывшего инкубатора в селе Завьялово, сделал в нем ремонт и перевез свое хлебопекарное и кондитерское производство.