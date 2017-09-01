Кондитерское предприятие на Алтае запустило новую глазировочную линию

Предприятия "Кондитер" в Завьяловском районе завершило инвестиционный проект по установке новой глазировочной линии. По словам директора компании Алексея Мирошниченко, за счет автоматизации производства увеличились объемы выпускаемой продукции и ассортимент. На сегодняшний день он насчитывает 70 наименований, большинство которых выпускаются по эксклюзивным рецептам.
Алексей Мирошниченко,
директор предприятия "Кондитер":
Конкуренция в кондитерском и хлебопекарном бизнесе очень высока. Мы решили выбрать курс на качество и эксклюзив. Выпекаем всего два вида хлеба, около 250 булок в день. Этого хватает, чтобы закрыть потребность в хлебе по заключенным с больницей, школой и детскими садами договорам. Больше всего ассортимент печенья и пирожных, изготовленных по собственной рецептуре. Только печенья мы выпускаем более 60 видов.
Бывший безработный Алексей Мирошниченко организовал свой бизнес с нуля в 2013 году, получив стартовую помощь в районной службе занятости. Позже ему предоставили грантовую поддержку как начинающему предпринимателю в размере 300 тыс рублей. На эти средства Мирошниченко приобрел печь, вакуумный упаковщик, промышленный миксер и другое оборудование.
В 2015 году на заемные средства Алексей Мирошниченко приобрел здание бывшего инкубатора в селе Завьялово, сделал в нем ремонт и перевез свое хлебопекарное и кондитерское производство.
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