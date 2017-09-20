Крупный агрохолдинг займется экспортом алтайской сельхозпродукции

Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт . Фото : Компания "Юг Сибири". Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт . Фото : Компания "Юг Сибири". Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт . Фото : Компания "Юг Сибири".

Как сообщили altapress.ru в "Юге Сибири", специалисты компании проводят аудит предложений от алтайских сельхозпроизводителей, закупают и реализуют нишевые масличные и бобовые культуры, это прежде всего лен, чечевица, горох, а также твердая пшеница и ячмень. Поставки осуществляются через порт Черного моря в Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Турцию.

Виталий Фефелов,

директор по продажам компании "Юг Сибири":

Менеджмент нашей компании увидел новые точки роста в развитии трейдинговой деятельности. У нас отлажены экспортные отгрузки готовой продукции, выстроены логистические цепочки со странами ближнего и дальнего зарубежья, что позволяет нам эффективно осваивать новые направления сбыта. В планах компании на грядущий сельскохозяйственный год — увеличение показателей до 12-15 тысяч тонн ежемесячно за счет расширения географии поставок сырья в Китай и страны ЕС.

Компания "Юг Сибири" объединяет маслоэкстракционные заводы в Барнауле, Бийске и Омской области. Также в структуру холдинга входит предприятие "Алтайзернокомплекс", которое развивает мельничное производство на базе комбинатов в Ребрихинском и Михайловском районах.

В текущем году "Юг Сибири" завершил крупный инвестиционный проект на базе "Барнаульского маслоэкстракционного завода". Меньше чем за год здесь был введен в эксплуатацию второй цех рафинации. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей.