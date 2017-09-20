Крупный агрохолдинг займется экспортом алтайской сельхозпродукции

Компания "Юг Сибири" в ближайшее время намерена в разы увеличить поставки алтайской сельхозпродукции на мировой рынок. Известный в регионе агрохолдинг занялся трейдинговой деятельностью относительно недавно. За два месяца удалось вывезти более 12 тыс тонн сырья. В планах компании экспортировать такой объем ежемесячно.
Как сообщили altapress.ru в "Юге Сибири", специалисты компании проводят аудит предложений от алтайских сельхозпроизводителей, закупают и реализуют нишевые масличные и бобовые культуры, это прежде всего лен, чечевица, горох, а также твердая пшеница и ячмень. Поставки осуществляются через порт Черного моря в Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Турцию.
Виталий Фефелов,
директор по продажам компании "Юг Сибири":
Менеджмент нашей компании увидел новые точки роста в развитии трейдинговой деятельности. У нас отлажены экспортные отгрузки готовой продукции, выстроены логистические цепочки со странами ближнего и дальнего зарубежья, что позволяет нам эффективно осваивать новые направления сбыта. В планах компании на грядущий сельскохозяйственный год — увеличение показателей до 12-15 тысяч тонн ежемесячно за счет расширения географии поставок сырья в Китай и страны ЕС.
Компания "Юг Сибири" объединяет маслоэкстракционные заводы в Барнауле, Бийске и Омской области. Также в структуру холдинга входит предприятие "Алтайзернокомплекс", которое развивает мельничное производство на базе комбинатов в Ребрихинском и Михайловском районах.
В текущем году "Юг Сибири" завершил крупный инвестиционный проект на базе "Барнаульского маслоэкстракционного завода". Меньше чем за год здесь был введен в эксплуатацию второй цех рафинации. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей.
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