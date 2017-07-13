Куяганский сырзавод распрощался с сетью "Мария-Ра"

На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов. На Куяганском маслосырзаводе. Фото : Олег Богданов.

В текущем году завод прекратил сотрудничество с торговой сетью “Мария-Ра”, зато вошел со своей продукцией в “Аникс”, “Ленту” и томскую сеть “Ярче”. Также продукция “Куяганского маслосырзавода” реализуется в небольших розничных точках по всему Алтайскому краю. Комментировать разрыв с “Марией-Ра” замдиректора не стал, сказав лишь, что предприятие не сошлось с торговой компанией по условиям поставок.

Сейчас завод в Куягане ежемесячно выпускает около 60 тонн качественного сыра марок “Советский”, “Швейцарский”, “Алтайский”, “Горный” и “Голландский”. Сырье для производства закупается в хозяйствах района. По словам Александра Шипунова, за последнее время предприятие провело серьезную работу по улучшению качества принимаемого молока.

Александр Шипунов,

заместитель директора “Куяганского маслосырзавода”:

У нас имеются определенные требования к поставщикам, желающим с нами работать. Их не так много, но они обязательны. Нам важно, чтобы молоко было от коров, которые пасутся на лугах предгорья Алтайского района. Только из него можно получить сыр отменного качества. Кроме того, сотрудники нашей лаборатории в еженедельном формате посещают молочные фермы наших сдатчиков и проверяют условия их работы на местах.

Не исключено, что в будущем в ассортименте “Куяганского маслосырзавода” может появится и цельномолочная продукция. Сейчас предприятие в ограниченных объемах выпускает натуральную закваску и сливки 40% жирности. Реализация этой продукции пока идет через заводской магазин.

Также руководство предприятия рассматривает возможность запуска цеха розлива питьевого молока. По словам Александра Шипунова, объемы производства и размеры инвестиций сейчас просчитываются. Возможно, предприятию придется пристраивать к заводу отдельное помещение, чтобы запустить новое производство.