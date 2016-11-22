Московский инвестор восстанавливает на Алтае элеватор после долгих лет простоя
Порядка 45 млн рублей было вложено в восстановление "Шипуновского элеватора" в этом году. Об этом altapress.ru сообщил Иван Краснопольский, региональный руководитель группы компаний "Доминант" в Алтайском крае, купившей объект в апреле за 80 млн рублей. В настоящий момент предприятие работает только на приемку и хранение зерна. Однако в перспективе инвестор рассматривает варианты возобновления здесь мукомольного производства.
По словам Ивана Краснопольского, в этом году на элеваторе капитально отремонтировали основные корпуса, модернизировали весовую. Теперь она способна принимать крупногабаритный автотранспорт типа тонар. Для удобства здесь также установили электронные 80-тонные весы. Помимо этого на элеваторе привели в порядок пять складов, установили новое сушильное оборудование.
Иван Краснопольский,
региональный руководитель ГК "Доминант" в Алтайском крае:
В настоящий момент элеватор загружен на полную мощность по хранению. Это порядка 55 тыс тонн зерна. Пока мы приминаем продукцию только от сельхозпредприятий, входящих в наш холдинг.
Уже в следующем году ГК "Доминант" планирует восстановить на "Шипуновском элеваторе" переработку. Сейчас специалисты холдинга проводят аудит оборудования, сохранившегося на мельнице. Если оно окажется в нормальном состоянии, его попытаются запустить к осени 2017 года. Что касается крупоцеха, который ранее был на элеваторе, то, по словам Ивана Краснопольского, он полностью раскомплектован.
Напомним, долгое время "Шипуновский элеватор" находился в собственности компании "Разгуляй", которая его никак не использовала. Приемка зерна, хранение и переработка здесь не осуществлялась.
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