На Алтае и по всей России резко подорожала капуста. Почему это произошло?

Как заявила "Интерфаксу" генеральный директор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина, слагаемых столь значительного подорожания капусты несколько. Прежде всего, это так называемый сезонный рост: своя продукция уже закончилась, в страну начал поступать импорт. Кроме того, на цены повлиял подросший за последнее время курс доллара. Еще одним фактором стали погодные условия этого года. Из-за холодной весны и начала лета (в европейской части России) у экспертов есть определенные опасения за урожай овощей этого года.

Дмитрий Рылько,

генеральный директор "Института конъюнктуры аграрного рынка" (ИКАР):

Холодные май и июнь на юге не дали возможности для нормального роста ранней капусты, которая в это время уже появлялась на рынке. Приходится везти ее из-за рубежа при растущем курсе доллара.

Как сообщил altapress.ru Иван Зырянов, директор тепличного комбината "Индустриальный", местная белокочанная капуста в Алтайском крае пока не продается. Сейчас ее завозят в основном из Средней Азии и Краснодарского края. Свой урожай ранней капусты предприятие начнет собирать только в конце месяца.

По прогнозам экспертов, именно в июле на рынке появится отечественная капуста. В этот момент цены на нее начнут снижаться и окажутся на минимуме к сентябрю-октябрю.

Кстати, весной 2015 года подорожание белокочанной в крае было таким стремительным, что даже привлекло внимание антимонопольной службы. В итоге ведомство выявило картельный сговор на этом рынке, в котором были заподозрены три оптовых компании региона.