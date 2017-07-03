На Алтае и по всей России резко подорожала капуста. Почему это произошло?

Недельный рост цен на капусту в России продолжает оставаться двузначным. Согласно отчету Росстата, с начала июня этот продукт подорожал уже на 50%, с начала года в 2,9 раза. В Алтайском крае отмечается аналогичная тенденция. С 19 по 26 июня капуста прибавила в цене 11 рублей за килограмм. Рост составил 20%. Сейчас килограмм белокочанной в нашем регионе обойдется в среднем в 55 рублей, хотя еще в начале месяца стоил 31 рубль, а два месяца назад — 24,5 рубля.
Как заявила "Интерфаксу" генеральный директор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина, слагаемых столь значительного подорожания капусты несколько. Прежде всего, это так называемый сезонный рост: своя продукция уже закончилась, в страну начал поступать импорт. Кроме того, на цены повлиял подросший за последнее время курс доллара. Еще одним фактором стали погодные условия этого года. Из-за холодной весны и начала лета (в европейской части России) у экспертов есть определенные опасения за урожай овощей этого года.
Дмитрий Рылько,
генеральный директор "Института конъюнктуры аграрного рынка" (ИКАР):
Холодные май и июнь на юге не дали возможности для нормального роста ранней капусты, которая в это время уже появлялась на рынке. Приходится везти ее из-за рубежа при растущем курсе доллара.
Как сообщил altapress.ru Иван Зырянов, директор тепличного комбината "Индустриальный", местная белокочанная капуста в Алтайском крае пока не продается. Сейчас ее завозят в основном из Средней Азии и Краснодарского края. Свой урожай ранней капусты предприятие начнет собирать только в конце месяца.
По прогнозам экспертов, именно в июле на рынке появится отечественная капуста. В этот момент цены на нее начнут снижаться и окажутся на минимуме к сентябрю-октябрю.
Кстати, весной 2015 года подорожание белокочанной в крае было таким стремительным, что даже привлекло внимание антимонопольной службы. В итоге ведомство выявило картельный сговор на этом рынке, в котором были заподозрены три оптовых компании региона.
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