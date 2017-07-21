На Алтае начали выпускать эксклюзивный творожный сыр с васаби

Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов. Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов.

По словам Игоря Ковалева, заместитель директора компании "Любава" по коммерческим вопросам, новая линейка творожный сыров была запущена еще в мае. Первая тонна продукции была реализована уже спустя месяц. Сыры с васаби появились в продаже всего неделю назад.

На предприятии утверждают: аналогов барнаульскому творожному сыру с васаби в России нет. Подобные продукты выпускаются с хреном, но это немного другое.

Игорь Ковалев,

заместитель директора компании "Любава" по коммерческим вопросам:

На сегодняшний день мы отгружаем продукцию в магазины мелкой розницы. С крупными торговыми сетями работать сложнее. Наш творожный сыр сравнивают с продукцией компаний Hochland и "Карат". Но они отличаются. Мы используем в производстве натуральное сливочное масло, поэтому наш творожный сыр более пластичный.

Сейчас предприятие выпускает творожный сыр в баночках и брикетах. В перспективе планируется упаковывать продукт в виде подарочных наборов по несколько штук.

Напомним, завод "Любава" специализируется на выпуске плавленных сыров, сырных продуктов, сливочного масла и спредов. В 2017 году компания приступила к строительству нового цеха по выпуску маргарина. Стоимость этого проекта оценивается в 40 млн рублей, 10 млн из которых собственные, остальные — заемные.