Алтайские продукты

На "АлтайПродМаркете" представят котлеты с конопляной мукой и морковный мармелад

Сегодня, 12:42.
Потребитель

Специальная экспозиция "Наука — бизнесу" появится в этом году на бирже деловых контактов "АлтайПродМаркет". Ее участниками станут недавно созданный "Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий", классический и технический университеты. Как стало известно altapress.ru, каждый из них готовит свои новинки. Только "Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии" АлтГТУ представит 20 различных образцов функционального питания. Это хлеб с полезными добавками, вторые блюда, овощные десерты и напитки.    

Как сообщила Лариса Мелешкина, руководитель “Испытательного центра пищевых продуктов и сырья” АлтГТУ, на выставке презентуют сыр из козьего молока, обогащенный пробиотиком и содержащий вытяжки из пантов марала. Продукт уникален, содержит массу витаминов и микроэлементов, гипоаллергенен и является отличным антиоксидантом. 

В этом году институт представит готовые вторые блюда. Речь идет о котлетах, сочетающих мясо и растительные ингредиенты — амарантовую и конопляную муку. Будет и большое разнообразие хлебов с добавлением жимолости, черемухи, брусники и пряностей, а также выпечку с семенами льна и овсом. Ждут посетителей выставки и необычные десерты — морковный мармелад и мороженое с дробленым подсолнечником. 

На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.

Классический университет представит разработки в области сельского хозяйства: препараты и пробиотики для животноводства, биоконсерванты для кормов и посадочный материал. В частности, новые сорта картофеля, оздоровленные с помощью применения биотехнологий.  

Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" в этом году пройдет 31 октября в торгово-развлекательном центре "Арена". Уже известно, что ее участниками станут более 100 предприятий, производящих продукты питания и представители торговых сетей. 

"АлтайПродМаркет".
"АлтайПродМаркет".
Впервые мероприятие прошло в краевой столице в 2014 году, тогда ее преподнесли как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 64 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus