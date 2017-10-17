На "АлтайПродМаркете" представят котлеты с конопляной мукой и морковный мармелад

Алтайские продукты. Фото : Олег Богданов. Форум "АлтайПродМаркет". Александр Карлин, как и обещал, продвигает алтайскую продукцию по полной программе. Фото : altapress.ru. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. "Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru. "Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На "АлтайПродМаркете" федеральные торговые сети заинтересовались подсолнечным маслом ТМ "Янтарь Алтай". Фото : архив ООО "Юг Сибири". На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.

Как сообщила Лариса Мелешкина, руководитель “Испытательного центра пищевых продуктов и сырья” АлтГТУ, на выставке презентуют сыр из козьего молока, обогащенный пробиотиком и содержащий вытяжки из пантов марала. Продукт уникален, содержит массу витаминов и микроэлементов, гипоаллергенен и является отличным антиоксидантом.

В этом году институт представит готовые вторые блюда. Речь идет о котлетах, сочетающих мясо и растительные ингредиенты — амарантовую и конопляную муку. Будет и большое разнообразие хлебов с добавлением жимолости, черемухи, брусники и пряностей, а также выпечку с семенами льна и овсом. Ждут посетителей выставки и необычные десерты — морковный мармелад и мороженое с дробленым подсолнечником.

Классический университет представит разработки в области сельского хозяйства: препараты и пробиотики для животноводства, биоконсерванты для кормов и посадочный материал. В частности, новые сорта картофеля, оздоровленные с помощью применения биотехнологий.

Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" в этом году пройдет 31 октября в торгово-развлекательном центре "Арена". Уже известно, что ее участниками станут более 100 предприятий, производящих продукты питания и представители торговых сетей.

Впервые мероприятие прошло в краевой столице в 2014 году, тогда ее преподнесли как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 64 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.