На "АлтайПродМаркете" представят котлеты с конопляной мукой и морковный мармелад

Алтайские продукты. Фото : Олег Богданов.
Форум "АлтайПродМаркет". Александр Карлин, как и обещал, продвигает алтайскую продукцию по полной программе. Фото : altapress.ru.
Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов.
Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов.
Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов.
"Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru.
"Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На "АлтайПродМаркете" федеральные торговые сети заинтересовались подсолнечным маслом ТМ "Янтарь Алтай". Фото : архив ООО "Юг Сибири".
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.
Как сообщила Лариса Мелешкина, руководитель “Испытательного центра пищевых продуктов и сырья” АлтГТУ, на выставке презентуют сыр из козьего молока, обогащенный пробиотиком и содержащий вытяжки из пантов марала. Продукт уникален, содержит массу витаминов и микроэлементов, гипоаллергенен и является отличным антиоксидантом.
В этом году институт представит готовые вторые блюда. Речь идет о котлетах, сочетающих мясо и растительные ингредиенты — амарантовую и конопляную муку. Будет и большое разнообразие хлебов с добавлением жимолости, черемухи, брусники и пряностей, а также выпечку с семенами льна и овсом. Ждут посетителей выставки и необычные десерты — морковный мармелад и мороженое с дробленым подсолнечником.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.
Классический университет представит разработки в области сельского хозяйства: препараты и пробиотики для животноводства, биоконсерванты для кормов и посадочный материал. В частности, новые сорта картофеля, оздоровленные с помощью применения биотехнологий.
Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" в этом году пройдет 31 октября в торгово-развлекательном центре "Арена". Уже известно, что ее участниками станут более 100 предприятий, производящих продукты питания и представители торговых сетей.
"АлтайПродМаркет".
Впервые мероприятие прошло в краевой столице в 2014 году, тогда ее преподнесли как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло
участие 64 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.
В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.