Пищевая промышленность демонстрирует положительную динамику развития

В конце октября в Барнауле стартует биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет", призванная показать достижения продовольственной отрасли региона во всей красе. Что можем мы предложить другим регионам, как сейчас работают наши предприятия и какие проекты они планируют реализовать в будущем, в интервью нашему изданию рассказала Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
— Татьяна Алексеевна, два года прошло с того момента, как в Барнауле проходил "АлтайПродМаркет". Можете назвать три основные тенденции, которые, на ваш взгляд, характеризуют изменения, произошедшие в пищевой промышленности региона за это время?
— Прежде всего это модернизация и наращивание производственных мощностей, развитие логистики и инфраструктуры рынка продовольственных товаров, а также повышение конкурентоспособности нашей продукции, в том числе на экспортных направлениях.
В подтверждение отмечу, что пищевая и перерабатывающая промышленность региона на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику развития. За период с 2015 по 2016 год общий индекс производства увеличился на 5,3%, при этом производство плодоовощных консервов возросло на 53,9%, сахара-песка — на 15,3%, масла сливочного — на 6,8%, творога — на 26,3%. Положительная динамика отмечена по другим товарным позициям.
По итогам прошлого года в крае производилось 20,7% общероссийского объема крупяных изделий (в том числе 42,6% гречневой крупы), 16,4% сухой молочной сыворотки, 13,9% сыров и продуктов сырных, 11,3% муки.
За восемь месяцев 2017 года значительные темпы роста производства также отмечены в производстве нерафинированных масел, сухого молока, крупы, зерновых хлопьев, сахара и других продуктов. Общий индекс производства в пищевой отрасли за январь — август 2017 года составляет 106,6%.
Существенным фактором повышения конкурентоспособности алтайского продовольствия является своевременно выбранная производителями стратегия фасовки продукции в потребительскую тару, яркая и качественная упаковка которой выгодно отличает ее на полках торговых сетей.
Крупяная продукция, произведенная на Алтае, фасуется в удобные пакеты для варки и современные пачки массой от 200 граммов, мука — от 500 граммов, растительное масло — от 0,5 литра, творожки для питания детей — небольшими разовыми порциями. Производится слайсерная нарезка сыров в вакуумной упаковке.
— Первая выставка в 2014 году проходила под лозунгом импортозамещения. На ваш взгляд, увенчалась ли эта программа успехом? Чего в этом плане удалось достичь алтайским производителям?
— Импортозамещение не может быть лозунгом, кампанией, акцией. Это системная работа предприятий по увеличению объема выпуска продуктов питания, выпавших из оборота из-за введенных санкций, расширения их ассортимента, обеспечение стабильного уровня качества.
Кроме этого, нужны новинки — покупатель их ждет, и торговые сети преимущественно отдают предпочтение тем товарам, которые привлекают внимание и могут стать "хитом продаж". На мой взгляд, это и есть импортозамещение, суть которого в том, чтобы обеспечить потребность населения страны в продовольствии не хуже импортного, в нужных объемах и с высокими потребительскими свойствами.
Для решения этих задач в Алтайском крае делаются серьезные инвестиции в развитие производства, их объем составляет порядка 4 млрд рублей ежегодно.
В качестве примера можно привести реализацию проектов в АКХ "Ануйское" Петропавловского района, которая провела реконструкцию маслосырзаводов "Николаевский" и "Антоньевский". Модернизация и техническое переоснащение предприятия "Троицкий маслосыродел" позволили увеличить мощности по переработке молока-сырья с 80 до 120 тонн в сутки. Кроме этого, компания "Киприно" развивает еще пять заводов.
Реализуется ряд проектов в мясоперерабатывающей отрасли. Так, компания "Казачья станица" разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство комплекса по забою, первичной и глубокой переработке и хранению мяса крупного рогатого скота, выращенного на территории края. Мощность этого объекта составит 600 тонн в месяц.
Предприятие "Антипинское" в Тогульском районе также реализует проект по строительству цеха по убою скота и переработке продуктов животноводства. Компания "Барнаульский пищевик" продолжает реконструкцию мясоперерабатывающего комплекса в селе Клочки Ребрихинского района.
Характерной особенностью прошлого года стало возобновление работы целого ряда законсервированных и строительство новых элеваторов. Вновь введен в эксплуатацию "Шипуновский элеватор". Силами холдинга "Юг Сибири" восстановлены Ребрихинский и Михайловский элеваторы. Новые мощности по хранению зерна введены на предприятии "Алейскзернопродукт", "Коротоякском элеваторе", комбинате "Роса". Этот список можно продолжать и дальше.
— Главная задача "АлтайПродМаркета" — помочь производителям найти новые рынки сбыта, в том числе и за пределами края. Как в этом плане за два года изменилась ситуация?
— Конъюнктура рынка продовольствия складывается таким образом, что предприятиям просто необходимо увеличивать продажи в другие регионы России и на экспорт. Алтайские предприятия ежегодно отгружают за пределы края 800 тыс. тонн муки, 340 тыс. тонн крупяных изделий, 80 тыс. тонн макарон, 120 тыс. тонн растительного масла, 65 тыс. тонн сыров и сырных продуктов и так далее.
Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортируется широкий ассортимент продовольственных товаров и лекарственных средств. При этом наибольшая доля приходится на продукты переработки зерна и масличных культур.
Стабильно высоким спросом у зарубежных партнеров пользуется алтайский мед, продукты переработки рыбы, широкий ассортимент кормов для животных и гранулированный свекловичный жом.
— На ваш взгляд, торговые сети стали лояльнее к нашим пищевым предприятиям? Что в этом плане сыграло решающую роль?
— Очевидно, что в условиях сложившейся экономической ситуации отечественные товары стали более востребованы на рынке. В этом плане ведется активная работа. В торговых сетях местные товары выделяются на полках с помощью дополнительных аншлагов, проводятся совместные рекламные кампании, дегустации местных продуктов. К результатам этой работы можно отнести зафиксированный по итогам первого полугодия 2017 года рост объемов продаж алтайского молока и кисломолочных продуктов, безалкогольных напитков и питьевой воды, масла растительного.
— Насколько активно алтайские предприятия осваивают инновационные технологии производства?
— Перед пищевыми предприятиями в настоящий момент стоят задачи по сокращению затрат на производство и увеличению глубины переработки сырья. На большинстве крупных молокоперерабатывающих предприятий края внедрены мировые стандарты в области переработки подсырной сыворотки с применением молекулярного фракционирования и нанотехнологий. Затраты энергии при концентрировании сыворотки с помощью нанофильтрации в 8–10 раз ниже, чем при вакуум-выпаривании.
"Юг Сибири" на площадке "Барнаульского маслоэкстракционного завода" использует технологию водной гидратации нерафинированных растительных масел с получением пищевого фосфатидного концентрата, который является сырьем для производства лецитина.
Принцип фотоэлектронного сепарирования использует большинство зерноперерабатывающих предприятий Алтайского края, данная инновационная технология позволяет обеспечить чистоту зерна, поступающего на переработку, а также качественные показатели готовых круп.
В настоящее время развиваются не только технологии производства, но и процессы, связанные с логистикой продукции. Эффективная внутренняя логистика — выгодное конкурентное преимущество любого бизнеса. Как пример можно назвать внедренные в производство роботизированные и автоматизированные склады на предприятиях "Алейскзернопродукт", "Мельник", "Роса".
Специальный вопрос
— Алтай давно ассоциируется у людей с чем-то экологически чистым и натуральным. Не кажется ли вам, что наши производители должны активнее это использовать? И есть ли уже примеры подобной работы?
— Наши производители уже давно это делают. Позиционирование алтайского продовольствия как уникального связано с местом его происхождения или особым способом производства. В этом плане надо отметить такие зарегистрированные наименования, как сыр "Алтайский", "Карагужинский", "Зеленодольский", "Легенда Алтая", "Алтайский золотой", "Зимаревский". Производители муки используют торговые марки "Алтайская", "Алтай — каравай", напитков — "Завьяловская", "Касмалинская", "Белокурихинская".
Все большее распространение получает использование торгового знака "Алтайские продукты + 100 к здоровью", который размещают на своих этикетках 26 предприятий края. Экспертная комиссия дает разрешение на использование этого товарного знака только предприятиям, имеющим безукоризненную репутацию. Это своеобразный знак качества алтайского продовольствия.
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