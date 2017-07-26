Представитель нового собственника "Альтаира-агро" рассказал, что происходит на предприятии

Павел Крайняк,

представитель компании "Барнаульский пищевик":

Предприятие работает в обычном режиме. Наша основная задача — восстановить все, что было потеряно, сохранить квалифицированный персонал. Локализовать все производственные процессы в одном регионе. К сентябрю на свинокомплексе появятся первые поросята. Тогда среднедневное стадо составит порядка 29 тыс голов. Пока мы возим комбикорма из Омска. Поэтому первоочередная задача в сентябре запустить комбикормовый завод и элеватор. При выходе на полную мощность потребность в комбрикорме составит около 1,4 тыс тонн в месяц.

Как сообщает управление пищевой промышленности Алтайского края, на полный цикл предприятие выйдет в феврале 2018 года. Полученное мясо планируется перерабатывать на барнаульских мощностях "Алтайских колбас" и в цехе, который имеется на территории самого животноводческого комплекса.

Напомним, компания "Барнаульский пищевик", входящая в структуру омской холдинга "Руском", выкупила свинокомлекс в селе Клочки в марте этого года. Помимо непосредственно этого объекта в единый лот входили земли в Ребрихинском районе, недостроенный свинокомплекс в селе Паново и даже торговые марки предприятия.

Справка

"Альтаир-Агро" — один из крупнейших свинокомплексов Алтайского края. Комбинат начали строить в 2007 году, заработал он в 2011 году. С начала 2014 года у предприятия возникли проблемы с возвратом займов. 4 мая 2016 года по заявлению строительной компании "Синергия" Арбитражным судом Алтайского края возбуждено дело о банкротстве. 22 июня было объявлено конкурсное производство.