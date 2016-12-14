Руководство "БПЗ" рассказало, где и когда откроется самая крутая "Вобла" в Барнауле

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В нынешнем году "Барнаульский пивоваренный завод" планирует запустить мини-пивоварню в центре Барнаула. Располагаться она будет в районе пешеходной зоны туристического кластера. Об этом altapress.ru сообщил председатель совета директоров предприятия Андрей Солодилов. По его словам, здесь же планируется разместить четвертую по счету закусочную "Вобла".

Как сообщил Андрей Солодилов, мощности нового мини-завода будут составлять 300 тыс литров в год. Выпускать здесь планируется новые крафтовые сорта напитков, разработкой которых в настоящий момент занимаются специалисты из Чехии, с учетом пожеланий заказчиков.

А в 2018 году в этом же помещении "БПЗ" планирует запустить фирменную закусочную "Вобла". Напомним, первое кафе в классическом советском стиле появилось в Индустриальном районе Барнаула в феврале 2015 году. Через шесть месяцев в районе Докучаево открылась вторая "Вобла". Третье фирменное заведение пивзавод открыл в сентябре 2016 года. Тогда же Андрей Солодилов сообщил, что следующую закусочную планируется открыть уже в центре города и она будет существенно отличаться от трех предыдущих.

Андрей Солодилов в "Вобле".

Андрей Солодилов,

председатель совета директоров "Барнаульского пивоваренного завода":