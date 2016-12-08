Один из старейших маслосырзаводов на Алтае возобновил работу после трех лет простоя

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"Алтайский маслосырзавод" после нескольких лет простоя возобновил производство. Как сообщила altapress.ru Ольга Воронкова, директор предприятия, в настоящий момент на созревании находится первая партия сыра сортов "Алтайский", "Швейцарский" и "Советский". Первыми покупателями, вероятно, всего станут жители Москвы.

На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, а само предприятие нацелено на производство качественных натуральных сыров. После реконструкции предприятие трудоустроит около 100 рабочих.

Как сообщила Ольга Воронкова, большая часть оборудования на предприятии заменили на новое. В частности, установили новую линию в приемном отделении, провели капитальный ремонт всех производственных помещений и автоматизировали технологического оборудования. Кроме того оборудована новая линия по производству плавленных сыров. Запустить ее планируют в апреле этого года.

Ольга Воронкова,

директор "Алтайского маслосырзавода":

В настоящий момент мы ведем переговоры по поставкам наших традиционных твердых сыров. Интерес проявляет прежде всего Москва. Также не исключено, что нам удастся войти в алтайскую сеть "Мария-Ра". В свое время у нас с ними складывалось плодотворное сотрудничество. Что касается плавленных сыров, то мы планируем выпускать крем-сыр премиум класса.

В ближайшие месяцы "Алтайский маслосырзавод" также планирует освоить производство еще одного "импортозаместительного" продукта. Какого именно, Ольга Воронкова пока решила оставить в секрете.

Созревание сыра.

Напомним, сырный завод в селе Алтайское является одним из старейших в Алтае. В этом году предприятию исполняется 95 лет. В прошлом веке, как и все молочные предприятия предгорья, он специализировался на выпуске твердых сыров. В 1962 году сюда приехал знаменитый создатель сыра "Советский" Дмитрий Гранников. На "Алтайском маслосырзаводе" он проводил совещания и вновь сам варил свое "детище".

В 2007 году на "Празднике сыра" специалисты "Алтайского маслосырзавода" установили рекорд России, изготовив самую большую сырную голову весом 721 килограмм.