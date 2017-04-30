У лестницы ВДНХ и на Речном могут появиться "капсулы" с алтайским фастфудом

Барнаульская пекарня "Рунгисъ" планирует возобновить свой проект по размещению передвижных киосков с фаст-фудом в разных частях города Барнаула. Во время празднования Дня Победы одна из "капсул" будет установлена на пересечении Социалистического проспекта и Строителей.
Еще один киоск может появиться у лестницы ВДНХ. Торги по размещению в этом месте предприятие уже выиграло, идет оформление необходимых документов. По словам Ирины Корольковой, директора пекарни "Рунгисъ", также ведутся переговоры по размещению точки по продаже еды на Речном вокзале.
Напомним, "Рунгисъ" стал первой пекарней, начавшей развивать сеть передвижной торговли фастфудом. Специально для этого проекта предприятие закупило специальные передвижные киоски в форме капсул — т.н. аформеры. Внутри они оборудованы необходимой для производства техникой: здесь имеются холодильники, плиты для жарки, фритюрницы и многое другое.
В ассортименте фастфуда "Рунгиса" были бургеры, корн-доги, сырные палочки и куриные наггетсы. Все продукты готовились из алтайских ингредиентов. В конце прошлого года первый капсульный киоск появился у торгового центра "Огни". Еще один - работал рядом с ледовым городком на площади Сахарова.
Ирина Королькова,
генеральный директор барнаульской пекарни "Рунгисъ":
Со временем мы поняли, что у "Огней" не совсем наше место. В зимнее время люди стараются перекусывать в помещении. На улице это делать не комфортно. На городской елке мы проработали восемь дней. Затем торговля была свернута.
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