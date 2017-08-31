Спустя 20 с лишним лет на Алтае запускают "завод-долгострой"

Идея возведения в Кулунде завода, специализирующегося на выпуске подсолнечного масла, появилась еще в постперестроечное время. В 90-х годах за ее воплощение взялось потребительское общество "Гальбштадт". Что оно на тот момент из себя представляло, доподлинно не известно. По словам Виктора Красилова, председателя совета крайпотребсоюза, после 1987 года, когда власти разрешили создавать кооперативы, на Алтае они начали расти как грибы. Только в профильное объединение их входило около 220-230. На деле же было гораздо больше — более 600. Информация о многих из них утеряна.

Свидетели тех времен рассказывают, что поначалу у "Гальбштадта" все шло нормально: за несколько лет в Кулунде возвели производственные помещения. Немецкая сторона, выступавшая в данном проекте соинвестором, изготовила для нового завода оборудование. Проблемы возникли после того, как российская таможня затормозила его на границе. По словам Сергея Балухина, главы администрации Кулундинского района, в чем тогда была причина, сейчас вряд ли кто-то точно скажет. Но факт остается фактом: после этого запуск завода оказался под большим вопросом.

Александр Лукьянов, первый вице-премьер правительства Алтайского края, долгое время проработавший в Кулунде, вспоминает: для промплощадки пытались найти инвестора. Но в неспокойные времена мало кто желал брать на себя обязательства по завершению работ на предприятии.

В итоге недостроенный завод стала использовать алтайская таможня. Здесь оборудовали склады временного хранения, где размещались большегрузные автомобили, ожидающие досмотра. Однако после того, как в структуре ведомства начались сокращения, таможенники покинули объект.

Спасение пришло откуда не ждали. Предприниматель Григорий Жидилев, развивающий строительный бизнес в Тюменской области, обратил свои взоры на малую родину. По словам Сергея Балухина, изначально он планировал заняться здесь добычей гипса для цементных заводов. Однако после ряда исследований от этой идеи отказались. Местные власти предложили инвестору вложиться в пищевую переработку. В 2011 году Геннадий Жидилев выкупил промплощадку у потребобщества "Гальбштадт" и зарегистрировал фирму "Кулундинский маслозавод". С этого момента началась его новая история.

Достройка завода шла медленно. Инвестору приходилось решать вопросы с оборудованием и дальнейшей эксплуатацией железнодорожного тупика, увеличением энергообеспечение площадки и массу других моментов, отнимающих время.

Сергей Балухин,

глава администрации Кулундинского района:

Надо отдать должное этому человеку. Ни разу я не услышал от него ни одной жалобы, хотя все эти годы ему было не легко.

Сейчас завод находится в высокой степени готовности. Сумма вложенных инвестором собственных средств составляет 110 млн рублей.

По информации altapress.ru, мощности предприятия по переработке подсолнечника составляют 72-80 тонн в сутки, выход продукции — 35-40% в зависимости от качества сырья. Его планируется закупать в Кулундинском районе и у соседей. По словам Сергея Балухина, проблем с этим быть не должно: только в их районе под данную культуру отводят 30-40% всех посевных площадей. В нынешнем году виды на урожай неплохие. Уборка должна начаться в октябре.

Готовую продукцию на первом этапе ее будут реализовывать наливом цистернами. Не исключено, что в дальнейшем здесь наладят розлив продукции в мелкую тару с дальнейшей разработкой собственной торговой марки.

В августе 2017 года на оборудовании, закупленном в Швейцарии, уже прошли пусконаладочные работы. Для этого руководство предприятия закупило 20 тонн маслосемян. В ближайшие месяцы здесь предстоит отладить все производственные процессы. С поступлением подсолнечника нового урожая маслозавод выведут на проектную мощность. До этого момента его собственник не готов давать развернутые комментарии.