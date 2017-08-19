В Барнауле выстроились очереди за сыром, как в советские времена

19 августа в Барнауле, на площади Ветеранов, около Нулевого километра, проходит гастрономический фестиваль "Дни алтайского сыра". За первые часы работы ярмарки здесь уже побывало несколько тысяч человек.
Как рассказывают очевидцы, уже в 9 часов утра у палаток производителей стали собираться покупатели. Хотя официально ярмарка начала свою работу только с 10.00. Буквально за полчаса на улице выстроились огромные очереди. Больше всего желающих попробовать и приобрести сыр у павильонов "Куяганского маслосырзавода", АКХ "Ануйское" и "Рубцовского молочного завода" с его "Ламбером".
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
Вы можете обратить внимание, сколько сегодня людей пришло на фестиваль. Это говорит о том, что такой гастрономический праздник нужен. Не случайно он проводится уже в 11 раз. Важно, чтобы потребители не только видели наш алтайский сыр на полках магазинов, но и имели представление, кто и как его производит. Поэтому сегодня здесь присутствуют руководители и специалисты ведущих предприятий.
В этом году на "Днях алтайского сыра" будут представлены более 100 сортов этого продукта. Есть среди них и самые свежие новинки. Так, впервые свой новый полутвердый сыр, созданный совместно со специалистами-сыроделами из французской провинции Франш-Конте представил "Усть-Калманский маслосырзавод".
Фестиваль продлится в течении всего дня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.