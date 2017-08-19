Алтайские продукты

В Барнауле выстроились очереди за сыром, как в советские времена

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Сегодня, 14:57.
Потребитель

19 августа в Барнауле, на площади Ветеранов, около Нулевого километра, проходит гастрономический фестиваль "Дни алтайского сыра". За первые часы работы ярмарки здесь уже побывало несколько тысяч человек.

Как рассказывают очевидцы, уже в 9 часов утра у палаток производителей стали собираться покупатели. Хотя официально ярмарка начала свою работу только с 10.00. Буквально за полчаса на улице выстроились огромные очереди. Больше всего желающих попробовать и приобрести сыр у павильонов "Куяганского маслосырзавода", АКХ "Ануйское" и "Рубцовского молочного завода" с его "Ламбером".

Александр Лукьянов.
Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:

Вы можете обратить внимание, сколько сегодня людей пришло на фестиваль. Это говорит о том, что такой гастрономический праздник нужен. Не случайно он проводится уже в 11 раз. Важно, чтобы потребители не только видели наш алтайский сыр на полках магазинов, но и имели представление, кто и как его производит. Поэтому сегодня здесь присутствуют руководители и специалисты ведущих предприятий.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.

В этом году на "Днях алтайского сыра" будут представлены более 100 сортов этого продукта. Есть среди них и самые свежие новинки. Так, впервые свой новый полутвердый сыр, созданный совместно со специалистами-сыроделами из французской провинции Франш-Конте представил "Усть-Калманский маслосырзавод".

Фестиваль продлится в течении всего дня.

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