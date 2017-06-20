Алтайские автомобилисты массово переходят на электронное ОСАГО

С начала года по 18 июня жители Алтайского края оформили более 34 тыс. полисов ОСАГО в электронном виде. Это в 18 раз больше, чем за весь 2016 год (тогда в регионе купили лишь 1881 полис е-ОСАГО). Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
Всего по России автомобилисты приобрели уже 2 млн электронных полисов "автогражданки". Особенно активно на онлайн покупки переходят в тех регионах, где было сложно купить обычный полис (из-за навязывания допуслуг или потому, что страховщики не хотели заключать договоры с клиентами из убыточных для них субъектов РФ). Таким образом е-ОСАГО успешно решает проблему доступности этого вида страхования, говорят в РСА.
Напомним, с начала 2017 года страховые компании обязаны продавать ОСАГО в электронном виде. Ранее они делали это в добровольном порядке. О том, стоит ли покупать полис "автогражданки" в Иитернете, читайте в нашем разборе.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.