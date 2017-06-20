Алтайские автомобилисты массово переходят на электронное ОСАГО

Всего по России автомобилисты приобрели уже 2 млн электронных полисов "автогражданки". Особенно активно на онлайн покупки переходят в тех регионах, где было сложно купить обычный полис (из-за навязывания допуслуг или потому, что страховщики не хотели заключать договоры с клиентами из убыточных для них субъектов РФ). Таким образом е-ОСАГО успешно решает проблему доступности этого вида страхования, говорят в РСА.

Напомним, с начала 2017 года страховые компании обязаны продавать ОСАГО в электронном виде. Ранее они делали это в добровольном порядке. О том, стоит ли покупать полис "автогражданки" в Иитернете, читайте в нашем разборе.

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