Алтайский край оказался местом, где тяжелее всего скопить на новый автомобиль

Среднестатистическому жителю Алтайского края нужно откладывать всю свою зарплату 62 месяца (5,2 года), чтобы купить новый автомобиль (по средней цене). С такими показателями край расположился на предпоследнем, 82-м месте в рейтинге российских регионов по сроку накопления денег для покупки авто. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства "Автостат".
В расчетах эксперты использовали значения средней цены автомобилей в автосалонах (в Алтайском крае – 1,256 млн рублей) и среднюю величину зарплаты (20,4 тыс. рублей).В среднем по стране цена нового легкового автомобиля по итогам 10 месяцев 2016 года составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата - 35,7 тыс. рублей. Получается, для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.
Быстрее всего накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев, т.е. менее полутора лет. Причина – самый высокий в России показатель среднемесячной заработной платы (84,2 тыс. руб.). На один месяц больше, чтобы накопить денег, потребуется жителям Чукотки. Также в первой пятерке рейтинга – Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и Коми. За северными регионами следует Москва – здесь за средний автомобиль придется выложить заработок за 28 месяцев.
Помимо Алтайского края среди аутсайдеров рейтинга Ивановская и Калининградская области. На последнем же месте находится Приморский край. Но "на дне" он расположился вовсе не из-за зарплат, а из-за высокой средней стоимости покупаемых авто - 2,4 млн рублей.
Новосибирская область расположилась в рейтинге на 53 месте. Здесь на авто стоимость 1,3 млн рублей с зарплатой 29 тыс. рублей можно накопить за 45 месяцев (3,8 года). Кемеровская область – на 32 месте. Средняя зарплата здесь такая же, как и в столице Сибири, но средняя цена авто в салонах меньше – 1,180 млн.
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