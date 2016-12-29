Алтайский край оказался местом, где тяжелее всего скопить на новый автомобиль

В расчетах эксперты использовали значения средней цены автомобилей в автосалонах (в Алтайском крае – 1,256 млн рублей) и среднюю величину зарплаты (20,4 тыс. рублей).В среднем по стране цена нового легкового автомобиля по итогам 10 месяцев 2016 года составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата - 35,7 тыс. рублей. Получается, для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

Быстрее всего накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев, т.е. менее полутора лет. Причина – самый высокий в России показатель среднемесячной заработной платы (84,2 тыс. руб.). На один месяц больше, чтобы накопить денег, потребуется жителям Чукотки. Также в первой пятерке рейтинга – Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и Коми. За северными регионами следует Москва – здесь за средний автомобиль придется выложить заработок за 28 месяцев.

Помимо Алтайского края среди аутсайдеров рейтинга Ивановская и Калининградская области. На последнем же месте находится Приморский край. Но "на дне" он расположился вовсе не из-за зарплат, а из-за высокой средней стоимости покупаемых авто - 2,4 млн рублей.

Новосибирская область расположилась в рейтинге на 53 месте. Здесь на авто стоимость 1,3 млн рублей с зарплатой 29 тыс. рублей можно накопить за 45 месяцев (3,8 года). Кемеровская область – на 32 месте. Средняя зарплата здесь такая же, как и в столице Сибири, но средняя цена авто в салонах меньше – 1,180 млн.