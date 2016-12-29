Алтайский край оказался прибыльным для страховщиков ОСАГО

По данным пресс-службы союза, в 2016 году в регионе заключили на 10,7% больше договоров ОСАГО, чем в 2014 году. Лишь 4,4% водителей попали в ДТП и обратились за выплатой. Средняя выплата, которую они получили, составила почти 60 тыс. рублей. При этом около 10% случаев дошло до разбирательств в суде.

Алтайский край расположился в середине (на 43 месте) рейтинга "проблемности" регионов для страховщиков ОСАГО. При этом есть субъекты РФ, в которых убыточность (соотношение выплат и сборов) превышает 200%. То есть в них компании выплачивают вдвое больше, чем собирают. В основном это южные регионы — Волгоградская область, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и другие.

Главным фактором, который влияет на убыточность того или иного региона, в РСА называют деятельность "черных" автоюристов, которых страховщики именуют мошенниками. Есть они и в Алтайском крае.