Автомобиль подлетел и повис на трамвайных путях в Барнауле

2 сентября на кольце Антона Петрова и Попова произошло ДТП: автомобиль подлетел вверх и повис на трамвайных путях. Информацией делятся подписчики паблика "Барнаул22" в ВК.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в первой половине дня. При каких обстоятельствах автомобиль марки Nissan оказался на трамвайных рельсах в паблике не пишут. На фото видно, что к месту аварии уже прибыла полиция. Автолюбители пишут, что кольцо на Антона петрова и Попова — место частых аварий. Его называют "бермудским треугольником".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.