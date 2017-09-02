Автомобиль подлетел и повис на трамвайных путях в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие произошло в первой половине дня. При каких обстоятельствах автомобиль марки Nissan оказался на трамвайных рельсах в паблике не пишут. На фото видно, что к месту аварии уже прибыла полиция. Автолюбители пишут, что кольцо на Антона петрова и Попова — место частых аварий. Его называют "бермудским треугольником".

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