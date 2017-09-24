Автомобиль разорвало на части в жутком ДТП в Барнауле

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что столкнулись Mazda CX-5 и Honda Skyline. Один из автомобилей после ДТП разорвало на части.

Очевидцы сообщают, что жертв нет, пострадавших увезли в больницу. На месте столкновения образовалась большая пробка - долгое время движение в центр было ограничено.

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