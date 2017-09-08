АвтоВАЗ резко увеличил продажи автомобилей Lada

За август количество проданных автомобилей марки Lada увеличилось почти на четверть по сравнению с августом 2016 года. Всего продано 26 211 штук. При этом хитом продаж осталась Lada Granta. А вот продажи Lada Vesta с января по август выросли на 44,6%, пишет РБК.
По итогам первых восьми месяцев отмечен прирост прирост продаж Lada в 15,5%. Всего, по данным автозавода, в России за январь—август 2017 года продано почти 193 тыс. новых автомобилей этой марки.
Пятый год подряд самой хитовой моделью остается Lada Granta. С начала года 2017 года продано 58,6 тыс. таких машин, что на 5% превышает показатель января—августа 2016 года.
Очень высокие темпы роста продаж показали Lada Vesta и Lada XRAY. Продажи первой модели за первые восемь месяцев 2017 года выросли в годовом исчислении на 44,6%, до 47 тыс. 780 штук, а продажи кроссоверов сразу на 80,4%.
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