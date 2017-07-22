В Барнауле продают вездеход-теплицу

В Барнауле выставили на продажу самодельный гусеничный вездеход. Его кузов оборудован навесом из поликарбонада, что придает машине сходство с дачной теплицей.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Вездеход .Фото : drom.ru.
Как следует из текста объявления, его автор живет в труднодоступной местности и строил вездеход для себя. В основе технической части агрегаты от "Волги", дополненные КПП от Газ-51 "для понижения скорости и увеличения тяги". Вездеход получился легким (1,1 тонны) и способным преодолевать глубокие водные препятствия.
Собственник готов продать свое творение за 245 тыс. рублей.
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