В Барнауле продают вездеход-теплицу

Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru. Вездеход .Фото : drom.ru.

Как следует из текста объявления, его автор живет в труднодоступной местности и строил вездеход для себя. В основе технической части агрегаты от "Волги", дополненные КПП от Газ-51 "для понижения скорости и увеличения тяги". Вездеход получился легким (1,1 тонны) и способным преодолевать глубокие водные препятствия.

Собственник готов продать свое творение за 245 тыс. рублей.

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