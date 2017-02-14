Барнаульская фирма такси пересмотрела цены на проезд

Как следует из документа, за 100 рублей теперь можно проехать лишь 5 километров (а не 7, как было раньше). За поездку протяженностью от 5 до 9 км будут брать 150 рублей, а свыше 9 км — 200 (в отдаленные районы — еще дороже). Участники рынка отмечают, что такси "Город" уже долгое время вовсе не повышал стоимость проезда.

Как рассказали altapress.ru представители других заметных игроков барнаульского рынка такси (служба заказа "Максим", "Яндекс.Такси" и Gett), в последнее месяцы цены на проезд они не пересматривали и в ближайшее время корректировать их не намерены. "Во время морозов было временное увеличение тарифа в часы пик, но затем он возвращался на прежний уровень", — отметил Павел Стенников, начальник отдела по связям с общественностью "Максим".

Факт

Такси "Город" отличается от других игроков местного рынка тем, что солидную часть автопарка фирмы составляют седаны бизнес-класса.