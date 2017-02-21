Барнаульцам предлагают высказаться по поводу программы ремонта дорог

До 15 апреля власти будут принимать замечания и предложения горожан по поводу стратегии развития транспортной системы барнаульской агломерации. Старт общественного обсуждения 20 февраля дали члены общественной палаты краевой столицы.
В 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. Дело в том, что Барнаульская агломерация (условная территория: город + основные подъезды к нему) стала участником федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это значит, что на городские и пригородные дороги краевая столица будет получать деньги из федерального бюджета.
Так, уже в 2017 году в Барнаул направят из федеральной казны 637 млн рублей. Программа подразумевает, что не менее чем столько же должны добавить край и город. Их доля составит 738 млн рублей. Итого — 1,375 млрд. рублей. "Город перейдет в режим масштабного ремонта", говорят власти. Однако на первом этапе деньги нельзя тратить на стройку и реконструкцию — только на замену асфальта. В ближайшие два года отремонтируют более двух десятков важных магистралей. Красным отмечены участки, которые приведут в порядок в 2017 году, синим — в 2018 году.
В итоге к 2019 году в нормативное состояние должны привести около 60% дорог краевой столицы (сейчас этот показатель — 46,6%). При этом число очагов концентрации ДТП должно сократиться вдвое (с нынешних 60 до 30). Еще один важный показатель: не менее 40% горожан должны в опросах ответить, что дороги стали безопаснее.
Если агломерация выполнит этот норматив, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит привести в нормативное состояние 85% дорог и воплотить в жизнь крупные и капиталоемкие инфраструктурные проекты — например, строить новые дороги и развязки, отремонтировать Коммунальный (старый) мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка и т.п.
Все планы по преобразованию дорожной инфраструктуры Барнаула на 2017-2018 годы (участки ремонта, установка камер видеофиксации нарушений ПДД, светофоров и т. д.) описаны в программе развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. Ознакомиться с ней можно на сайте Минстройтранса Алтайского края или на страничке федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Как отмечают власти, программа гибкая, при необходимости ее можно корректировать. Однако исключать из плана ремонта важные магистрали и включать в него второстепенные улицы по просьбам отдельных жителей, конечно, никто не будет. Но дельные рекомендации обещают учитывать, особенно при уточнении плана на 2018 год.
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