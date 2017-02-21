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Барнаульцам предлагают высказаться по поводу программы ремонта дорог

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Сегодня, 12:22.
Автоновости

До 15 апреля власти будут принимать замечания и предложения горожан по поводу стратегии развития транспортной системы барнаульской агломерации. Старт общественного обсуждения 20 февраля дали члены общественной палаты краевой столицы.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог .Фото : Михаил Хаустов.

В 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. Дело в том, что Барнаульская агломерация (условная территория: город + основные подъезды к нему) стала участником федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это значит, что на городские и пригородные дороги краевая столица будет получать деньги из федерального бюджета.

Так, уже в 2017 году в Барнаул направят из федеральной казны 637 млн рублей. Программа подразумевает, что не менее чем столько же должны добавить край и город. Их доля составит 738 млн рублей. Итого — 1,375 млрд. рублей. "Город перейдет в режим масштабного ремонта", говорят власти. Однако на первом этапе деньги нельзя тратить на стройку и реконструкцию — только на замену асфальта. В ближайшие два года отремонтируют более двух десятков важных магистралей. Красным отмечены участки, которые приведут в порядок в 2017 году, синим — в 2018 году. 

В итоге к 2019 году в нормативное состояние должны привести около 60% дорог краевой столицы (сейчас этот показатель — 46,6%). При этом число очагов концентрации ДТП должно сократиться вдвое (с нынешних 60 до 30). Еще один важный показатель: не менее 40% горожан должны в опросах ответить, что дороги стали безопаснее.

Если агломерация выполнит этот норматив, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит привести в нормативное состояние 85% дорог и воплотить в жизнь крупные и капиталоемкие инфраструктурные проекты — например, строить новые дороги и развязки, отремонтировать Коммунальный (старый) мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка и т.п.

Состояние дорог в Барнауле. Красным выделены участки в неудовлетворительном состоянии.
Состояние дорог в Барнауле. Красным выделены участки в неудовлетворительном состоянии

Все планы по преобразованию дорожной инфраструктуры Барнаула на 2017-2018 годы (участки ремонта, установка камер видеофиксации нарушений ПДД, светофоров и т. д.) описаны в программе развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. Ознакомиться с ней можно на сайте Минстройтранса Алтайского края или на страничке федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как отмечают власти, программа гибкая, при необходимости ее можно корректировать. Однако исключать из плана ремонта важные магистрали и включать в него второстепенные улицы по просьбам отдельных жителей, конечно, никто не будет. Но дельные рекомендации обещают учитывать, особенно при уточнении плана на 2018 год.

До 15 апреля свои предложения можно направлять по адресу: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru

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