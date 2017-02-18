Бийчанин отдал детям 670 тысяч после того, как его едва не лишили права ездить на авто

Отец двоих детей из Бийска выплатил более 670 тыс. рублей долга по алиментам. Это произошло после того, как приставы предупредили его, что собираются приостановить действие его водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
Как отметили в ведомстве, исполнительное производство в отношении бийчанина возбудили еще в 2012 году. Приставы неоднократно пытались списать в счет долга деньги на его банковском счете, но мужчина его не пополнял. Также должнику запретили выезжать за границу. Однако лишь одна мера оказалась действенной — приостановка действия водительских прав.
Подобные случаи — не редкость на Алтае. Например, в ноябре 2016 года в аналогичной ситуации Алиментщик из Павловского района выплатил 165 тыс. рублей. Чуть больше — 170 тыс. рублей — вернул бывшей семье автослесарь из Барнаула в январе 2017 года.
Напомним, должников по алиментам и штрафам стали временно ограничивать в правах с начала 2015 года.
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