Бийчанин отдал детям 670 тысяч после того, как его едва не лишили права ездить на авто

Как отметили в ведомстве, исполнительное производство в отношении бийчанина возбудили еще в 2012 году. Приставы неоднократно пытались списать в счет долга деньги на его банковском счете, но мужчина его не пополнял. Также должнику запретили выезжать за границу. Однако лишь одна мера оказалась действенной — приостановка действия водительских прав.

Подобные случаи — не редкость на Алтае. Например, в ноябре 2016 года в аналогичной ситуации Алиментщик из Павловского района выплатил 165 тыс. рублей. Чуть больше — 170 тыс. рублей — вернул бывшей семье автослесарь из Барнаула в январе 2017 года.

Напомним, должников по алиментам и штрафам стали временно ограничивать в правах с начала 2015 года.