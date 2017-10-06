Что нового в выдаче водительских прав и регистрации авто?

По новым правилам в водительское удостоверение можно вносить данные загранпаспорта.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составит не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных водительских удостоверений в многофункциональный центр (МФЦ). Прежние сроки — до 30 дней.

Теперь дубликат ПТС при прекращении регистрации в случае утраты или хищения будет выдаваться только если этого захочет владелец.

Поправки расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом.

По новому регламенту, места для заполнения заявлений в МФЦ должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц.

Выдача удостоверений — одна из самых востребованных госуслуг, предоставляемых МВД. С 23 марта 2017 года Постановлением Правительства РФ № 326 были приняты законные полномочия МФЦ по обмену водительских прав без посещения ГИБДД. До этого времени россияне могли получить водительские удостоверения только в подразделениях ГИБДД.

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