40% complete: в Барнауле продолжается ремонт дорог

Дорожный ремонт. Фото : barnaul.org. Дорожный ремонт. Фото : barnaul.org. Дорожный ремонт. Фото : barnaul.org.

Рабочие укладывают горячий асфальтобетон, ведут ямочный ремонт струйно-инъекционным методом, обновляют люки и дефектные решетки водоприемных колодцев. Выполнены работы на улицах Геблера, Никитина, Шукшина, Полярной, Новосибирской, Малом Павловском тракте и других.

На этой неделе завершают асфальтирование ул. Островского. Общая площадь работ здесь составит 5,670 тыс. кв. метров. Заканчивается ямочный ремонт Малого проспекта Космонавтов на участке от улицы Малахова до проспекта Калинина. С подготовительными работами дорожники зашли на улицы Максима Горького (в границах улиц Кирова-Чкалова) и Червонную. Накануне дорожная фреза снимала старый асфальт на проблемных участках улицы Сельскохозяйственной, ее отремонтируют большими картами. В пригороде Барнаула также работает спецтехника: в поселке Октябрьском ремонтируют улицу Берестовую.

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