Дальнобойщики назвали дату всероссийской стачки

Среди требований, опубликованных на сайте ОПР, — полная отмена системы "Платон" или реорганизация под транзитный транспорт с передачей государству; отмена транспортного налога, поскольку уже существует акциз, режим РТО (режим соблюдения труда и отдыха) должен был настроен под российские реалии; наведение порядка на весовом контроле и предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

Также водители акцией выражают недовольство руководством страны, пишет "Росбалт".

Тариф для большегрузов в системе "Платон" повысят вдвое — до 3,06 рубля за км. Это произойдет 15 апреля. Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за км.

Справка

Систему "Платон" ввели 15 ноября 2015 года. Деньги за каждый км пробега большегрузов весом более 12 тонн по федеральным трассам идут в дорожный фонд в виде компенсации. Ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.