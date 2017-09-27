Депутат Савченко попала в ДТП на Украине

По словам Савченко, ее помощник Татьяна Проторченко получила от удара травму головы с глубоким рассечением, сама депутат — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.

Савченко отметила, что дорога находится в ужасном состоянии.

"Где те отремонтированные дороги, которые показывают по телевизору", — спрашивает Савченко премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет bfm.ru.

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