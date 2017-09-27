Депутат Савченко попала в ДТП на Украине

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко попала в ДТП. По словам Савченко, она с сестрой и своим помощником ехала по трассе Н 14, "въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля", написала Савченко на своей странице в Facebook.
По словам Савченко, ее помощник Татьяна Проторченко получила от удара травму головы с глубоким рассечением, сама депутат — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.
Савченко отметила, что дорога находится в ужасном состоянии.
"Где те отремонтированные дороги, которые показывают по телевизору", — спрашивает Савченко премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет bfm.ru.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.