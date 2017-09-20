Дорога в центре Барнаула превратилась в болото

Жители дома по ул. Партизанской, 130 (за ТОЦ "Гуливер") возмущены состоянием проезда к их дому. Автомобилистам здесь приходится преодолевать, по выражению местных жителей, настоящее озеро, а местами даже болото.
Читатель altapress.ru:
После ремонта теплосетей или еще чего-то дорожники закатали сливную яму и получилось вот такое "озеро надежды". Оно не просыхает даже после целого месяца зноя. Из-за этого за последние три года здесь накопилась грязь, вода набирается выше бордюров, пешеходные зоны размыты. В период распутицы здесь с трудом проезжает машины, даже повышенной проходимости. Был свидетелем того как неоднократно буксовали "Газели", которые доставляют продукты питания в школу и детский сад, а также кареты скорой помощи, что особенно тревожит. Сколько бы жители не обращались к руководству ТСЖ, все разводят руками. Кто должен это исправить?
Редакция altapress.ru направила в администрацию города запрос с просьбой прокомментировать информацию.
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