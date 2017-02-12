Где в Алтайском крае отремонтируют дороги в 2017 году

Финансирование дорожной отрасли края в 2017 году увеличится. Наиболее интенсивно ремонтировать трассы будут в северо-западной части края — те, что ведут на Яровое и к соленым озерам. Это не значит, что другие дороги региона останутся без внимания, говорят в минстрое Алтайского края. На этот год власти запланировали ремонт дорог во всех зонах. Но самый многочисленный десант дорожников следующим летом можно будет увидеть на трассах в Мамонтовском, Романовском, Завьяловском, Родинском, Благовещенском и Кулундинском районах.
План работ сформировали еще в августе, а в декабре стало известно, что часть акцизов на моторное топливо пойдет не в региональный, а в федеральный дорожный фонд. Из-за этого краевой фонд лишился 2 млрд рублей. Однако за счет участия в нескольких федеральных программах регион смог не только "вернуть" себе средства, на которые рассчитывал, но и увеличить объем дорожного фонда.
Всего на сеть федеральных и региональных дорог в Алтайском крае (включая и муниципальные) власти направят 12,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Это примерно на 1 млрд больше, чем годом ранее. Таким образом, ни один объект из предварительной программы не исключили.
В следующем году особое внимание будут уделять школьным маршрутам, а также дорогам к медучреждениям. Руководителям профильных министерств поручили сформировать перечень участков дорог, которые следует привести в порядок в первую очередь. Все тендеры должны быть проведены до наступления весны.
В 2017 году дорожники будут работать над несколькими крупными проектами развития транспортной сети края. Например, на Чуйском тракте продолжится строительство нового четырехполосного моста через Чумыш возле Тальменки. В Барнауле завершат расширение путепровода на шоссе Ленточный бор и реконструируют двухуровневую развязку возле аэропорта.
Помимо этого, 2017 год даст старт мегапроекту: петербургская фирма "Институт “Стройпроект”" начнет проектировать обход Барнаула — дорогу, которая соединит Павловский, Змеиногорский и Чуйский тракты и избавит краевую столицу от транзитного транспорта.
Дороги
Трассы, которым планируется уделить наибольшее внимание (на карте)
- Павловск – Ребриха – Буканское
- Барнаул – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью (ГНО)
- Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – ГНО
- Алейск – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан
- Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби
- Поспелиха – Новичиха – Волчиха
6 самых длинных участков дорог, запланированных к ремонту
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Бурлинском районе — 5 км (от границы Новосибирской области в сторону Бурлы)
- Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка в Благовещенском районе — 6 км (от границы Завьяловского района в сторону Благовещенки)
- Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области в Ельцовском районе — 23 км (от Мартыново в сторону границы с Кемеровской областью)
- Алтай – Кузбасс в Залесовском районе — 10 км (ремонт продолжится в сторону Кемеровской области)
- Белоярск – Заринск в Первомайском районе — 10 км (в сторону Заринского района)
- Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Шелаболихинском районе — 10 км (продолжение ремонта до Юдихи)
Цифры
12,4 млрд рублей планируется направить на развитие дорожной инфраструктуры Алтайского края в 2017 году.
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