Доступ к информации о штрафах ГИБДД закроют для тех, кто не зарегистрирован на Госуслугах

В Минкомсвязи информацию газете подтвердили и сообщили, что для получения информации из всех государственных информационных систем граждане скоро должны будут авторизоваться только через единую систему идентификации и авторизации. Срок нововведения не называется.

В МВД сообщили, что юридически значимые уведомления о штрафах уже сейчас предоставляются только на сайте госуслуг. Информация на остальных ресурсах, в том числе сайте ГИБДД, носит "исключительно информационный характер".

Если чиновники выполнят поручение правительственной комиссии, это ударит по независимым сервисам поиска и оплаты штрафов.

Антон Довбня,

разработчик сервисов для госорганов:

Многие интернет-проекты зарабатывают на оплате штрафов. Если такие сервисы будут доступны только после авторизации на ЕСИА (см. справку – прим. ред.), это создаст проблемы для частных компаний. Сегодня интеграция в ЕСИА возможна только для госорганов и подрядчиков, создающих для них сервисы. При этом на получение доступа к ЕСИА уходит несколько месяцев.

Основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин предположил, что предложение Минкомсвязи должно активизировать подключение граждан к порталу госуслуг. Но это создаст неудобства для граждан, которые не имеют доступа к ЕСИА. Если им срочно нужно посмотреть свои штрафы, например, перед выездом за границу, они сделать этого не смогут.

Справка

Единая система идентификации и авторизации (используется, в частности, на портале госуслуг) — это фактически онлайновый аналог паспорта. ЕСИА дает возможность россиянину не авторизоваться множество раз на разных сайтах, запоминая логины и пароли для каждого случая, не заполнять одинаковые формы, не верифицировать введенные данные и личность многократно.

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