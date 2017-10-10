"Кореец" опередил две LADA в гонке за титул самого продаваемого в России авто

Соплатформенник RIO — Solaris за год опустился на четвертую строчку в списке самых востребованных у россиян авто. На второй и третьей позициях — продукция "АВТОВАЗа" - LADA Granta и Vesta. Также в пятерку самых успешных моделей вошел еще один "кореец" - кроссовер Hyundai Creta.

Бренд LADA за 9 месяцев увеличил продажи на 24% и по-прежнему остается лидером по числе продаж (28 тыс. штук). Второе место заняла KIA (18,8 машин, +40%). Третью строчку сохраняет Hyundai (15,9 проданных авто, + 12%). Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12739 покупателей (+22%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, продажи которого составили 8 тыс. машин (+15%).

Всего за сентябрь 2017 года россияне купили 148 тыс. легковых автомобилей. Это на 17,7% больше, чем в сентябре 2016 года. С начала года рынок вырос на 11%.

Факт

Седан KIA Rio нового поколения стал дороже на 10 тыс. рублей. Теперь его стоимость на российском рынке стартует с отметки 679 900 рублей в минимальной комплектации Classic. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" по результатам мониторинга цен.

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