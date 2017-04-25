Эксперт рассказал, почему не удается сберечь дороги Алтая от большегрузов

Сейчас нормативная база допускает нагрузку на ось до 11,5 тонн. Но мы понимаем, что у нас в Алтайском крае лишь 200 км дорог рассчитаны на нагрузку в 10 тонн, остальные — под шесть. И быстро перестроить сеть под современные требования не удастся.

Остается бороться с перевесом, что мы и делаем. У нас восемь передвижных пунктов весового контроля, 14 площадок под взвешивание и три комплекса, которые взвешивают автомобиль в движении. В нашем управлении создана целая служба — почти 60 человек, которые работают по всему краю.

Но они не могут охватить все дороги региона. К тому же любой наш пост можно объехать. Перевозчики быстро оповещают друг друга о том, где работает пост весового контроля. Ставим его в Троицком районе на федеральной трассе — грузовой транспорт начинает идти по краевой через Целинное. Нередко нарушители, чтобы не попасться, возят грузы ночью, мешают жителям населенных пунктов.

Ежедневно мы проводим сто и более взвешиваний, и почти после каждого происходит судебное разбирательство. Штрафы за перевез большие, сотни тысяч рублей, поэтому перевозчики пытаются их опротестовать. И пока в 70% случаев им удается это сделать. В 2016 году мы потратили 16 млн рублей на переустройство наших площадок, чтобы у судов не было повода отказывать нам на основании того, что место взвешивания не соответствует нормативам.

Вы часто пишите нам — нужен весовой контроль на такую-то дорогу, на другую. Но если мы хотим сохранить дороги, надо не взвешивать, а не выпускать машины с перевесом. Да, закон предусматривает ответственность для грузоотправителей, но не всегда это работает. Поэтому я прошу вас: влияйте на владельцев предприятий. Особенно тех, что перевозят лес.

Мы в этом году планируем установить еще несколько комплексов весового контроля у границ Алтайского края, в том числе чтобы отследить потоки и знать, откуда машины приезжают на территорию региона.