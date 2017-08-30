Эксперт: трасса в обход Рубцовска обойдется в 1 миллиард рублей

Строительство 18-километровой дороги в обход Рубцовска обойдется в миллиард рублей. Такую цифру назвал 24 августа на совещании в правительстве региона начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз. Однако предметно о создании обхода речь пока не идет.
Дорога необходима, чтобы вывести транзитный транспорт из города. Сейчас миновать Рубцовск при движении по федеральной трассе А-322 невозможно. Автомобилистам приходится 7,7 км ехать в черте города по убитой дороге. У муниципалитета нет денег на ремонт.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что намерен убедить УПРДОР "Алтай" (ведомство, которое содержит обе федеральные трассы в регионе) привести в порядок и проблемный участок.
Начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский отметил, что реконструкция трассы в черте Рубцовска в планах "федералов", но задача не стоит в приоритете. Росавтодор считает, что актуальнее реконструировать Чуйский тракт до Новосибирска и Бийска.
Напомним, в октябре 2016 года депутаты рубцовского горсовета попросили министра транспорта РФ Максима Соколова помочь с финансированием на содержание и ремонт участка федеральной трассы А-322, проходящей в черте города.
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