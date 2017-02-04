Федеральные дорожники Алтайского края перешли на усиленный режим работы

Штормовое предупреждение, объявленное в Алтайском крае на выходные, заставило федеральных дорожников перейти на усиленный режим работы. Контроль над дорожной обстановкой круглосуточно ведут в центре управления производством Упрдор "Алтай".
При ухудшении погодных условий дорожные организации, обслуживающие федеральные трассы А-322 и Р-256, в усиленном режиме будут обеспечивать безопасный и бесперебойный проезд. При необходимости количество машин увеличат в два раза — до 256 единиц. Для мониторинга за погодой на федеральных трассах региона установлено 24 метеостанции и 71 пост фотовидеофиксации, дорожная техника оснащена бортовыми комплексами ГЛОНАСС.
На трассах за зиму уже израсходовали более 23 тысяч тонн песко-соляной смеси. Запасы противогололедных материалов к началу сезона составляли 25 тысяч тонн — это сто процентов требуемого норматива. Высокий расход реагентов обусловлен ранним переходом в режим зимнего содержания. При этом, заверяют в Упрдор "Алтай", проблем с проездом по федеральным дорогам не возникнет: подрядные организации будут пополнять запас противогололедных материалов.
Владимир Дубровский,
заместитель начальника Упрдор "Алтай":
Есть закрытые склады, где можно осуществлять перемешивание песка и хлоридов — полученная песко-соляная смесь соответствует требованиям. Пескобазы расположены в среднем через каждые 40 км, что позволяет организовать обработку дорожного полотна наиболее эффективно.
Куда звонить в случае ЧС на дороге
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;
Диспетчерская служба Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;
Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;
Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.
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