У ТЦ в центре Барнаула снова ликвидировали парковку

Подъезд к ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском, 58 перегородили бордюрами. Таким образом здесь ликвидировали незаконную парковку автомобилей. Это уже не первая попытка привести движение у ТЦ в порядок.
Площадка у торгового центра не предназначена для парковки автомобилей. Здесь должна быть пешеходная дорожка. Однако автомобилисты привыкли заезжать сюда и оставлять свои машины прямо у входа.
В конце октября въезд на парковку у ТЦ "Первомайский" перегородили бетонными конусами. Однако спустя две недели их украли. Администрация города обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, но похитителей так и не нашли. Тем временем площадка у ТЦ снова превратилась в незаконную парковку.
Водителей за парковку на этом месте не наказывали, так как на въезде к ТЦ не было знака "Пешеходная дорожка" и бордюра. Прокуратура выписала представление администрации Барнаула с требованием устранить нарушения в области дорожного движения. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос читателя altapress.ru.
Отметим, изначально в торговом центре предполагалась подземная парковка на 40 мест. Но вместо нее на цокольном этаже ТЦ разместился магазин электроники. Также известно, что администрация города еще в прошлом году собиралась установить возле "Первомайского" декоративную конструкцию "велосипед с кашпо и цветами", но это так и не произошло.
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