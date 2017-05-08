Фотофакт. В Барнауле ночью автомобиль на скорости врезался в столб

В Барнауле ночью водитель "Мерседеса" на высокой скорости въехал в столб, сообщает "Барнаул22". Столкновение произошло на улице Профинтерна. По данным краевой госавтоинспекции, в аварии пострадали пассажиры.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 0.23. Из-за столкновения серьезно пострадала передняя часть автомобиля. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.