Фотофакты. Алтайские бизнесмены протестировали новую BMW 7 серии

Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Летняя встреча предпринимателей "Бизнес-батл поколений". Фото : Анна Зайкова. Иллюстрация : архив ООО "Дикси". Иллюстрация : архив ООО "Дикси".

Среди руководителей крупных алтайских компаний немало поклонников баварской марки. Это стало понятно во время викторины, которую провел на встрече Официальный дилер BMW Дикси. На вопросы о том, каков минимальный расход топлива у BMW 7 серии на трассе и как быстро она разгоняется до 100 км/ч, незамедлительно ответил Александр Терновой, гендиректор компании "Алтайские закрома".

Справка

BMW 730i от 4 540 000 руб.

Расход в смешанном цикле, л/100 км в диапазоне 6,2-5,7 сек.

Разгон 0–100 км/ч 6,2 сек.

BMW 7 серии – это инновационные технологии с эталонным уровнем комфорта, современным дизайном и динамикой — впечатляющей и в то же время чрезвычайно эффективной. Подробнее читайте в нашем тест-драйв обзоре.

В Барнауле Официальный дилер BMW Дикси с ноября 2008 года. За это время дилер завоевал авторитет благодаря премиальному уровню обслуживания и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

До 31 августа 2017 BMW Дикси даёт реальное преимущество на покупку нового BMW до 500 000 рублей и более на весь модельный ряд.

Записаться на тест-драйв автомобилей BMW можно по телефону +7 (3852) 222-001 и на сайте компании www.bmw-dixi.ru

ООО "Дикси", официальный дилер BMW в Барнауле Адрес: ул. Мамонтова 27,

Тел.: 8 (3852) 222-001.

Сайт: www.bmw-dixi.ru

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