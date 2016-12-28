Фотофакты. Алтайским дорожникам купили новую технику за 700 миллионов

Алтайским дорожникам купили новую технику за 700 миллионов .Фото : пресс-служба Главстроя Алтайского края. Алтайским дорожникам купили новую технику за 700 миллионов .Фото : пресс-служба Главстроя Алтайского края. Алтайским дорожникам купили новую технику за 700 миллионов .Фото : пресс-служба Главстроя Алтайского края. Алтайским дорожникам купили новую технику за 700 миллионов .Фото : пресс-служба Главстроя Алтайского края.

В числе покупок - новые катки, асфальтоукладчики, грейдеры, шнекороторы, тралы, комбинированные дорожные машины и прочее. Самое дорогое приобретение — два ресайклера (машина, которая превращает старый асфальт в новый) Каждый из них стоит 49 млн рублей.

Крупные централизованные закупки новой техники для ДСУ региона за счет краевого дорожного фонда происходят уже несколько лет. Однако в этом году на обновление потратили рекордную сумму. Для сравнения: в 2015 году выделяли 450 млн. рублей.

При этом ДСУ приобретают технику и самостоятельно - за счет собственных средств. По словам Василия Мотуза, начальника "Алтайавтодора", в 2016 году предприятия сами купили порядка 90 единиц техники. Всего у краевых дорожников в распоряжении 3,8 тыс. разных спецмашин.

Дмитрий Усанов,

главный инженер "Центрального ДСУ":

Последние годы идет серьезное обновление техники, задействованной в ремонте, строительстве и содержании дорог. Для нас это большое подспорье, потому что самим за счет средств предприятия нам проблему старению автопарка не решить. С новой техникой качество выполнения работ будет выше, чем прежде.

Цифра

43 единицы техники уже поступили в регион. Остальные прибудут в январе-феврале.