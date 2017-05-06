Видео и фотофакты. Байкеры с помпой открыли мотосезон в Барнауле

Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.

А в продолжение вечера все собрались в "Байк-баре", где гостей развлекали знаменитые барнаульские группы "Мыс доброй надежды" и "All stars band". В общем, было много рока, мотоциклов, кожаных курток, суровых парней и красивых девушек.

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