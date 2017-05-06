Видео и фотофакты. Байкеры с помпой открыли мотосезон в Барнауле

Байкеры Барнаула открыли в городе мотосезон. Десятки мотоциклистов собрались сегодня на площадке ТРЦ "Арена" и устроили для горожан представление с конкурсами и ревущими моторами. Колонна колоритных байкеров традиционно устроила заезд по городу.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.
А в продолжение вечера все собрались в "Байк-баре", где гостей развлекали знаменитые барнаульские группы "Мыс доброй надежды" и "All stars band". В общем, было много рока, мотоциклов, кожаных курток, суровых парней и красивых девушек.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.