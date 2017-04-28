Фотофакты. Власти показали эскизы моста через Обь для обхода Барнаула

Проектирование обхода Барнаула "идет полным ходом", рассказал начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз. Власти показали эскизы третьего моста через Обь, который потребуется возвести для обходной дороги. Он будет расположен приблизительно между Бельмесево и поселком Лесной Первомайского района.
Василий Мотуз,
начальник "Алтайавтодора":
Сейчас идет уточнение геодезических и геологических данных. Часть работ под опорой моста проведут летом с барж, потому что зимой толщина льда не позволила провести их в полной мере. Также сейчас идет математическое моделирование данных гидрологии: специалисты прогнозируют, как река будет себя вести в паводок после строительства моста. Есть предложение сделать переход через Обь и пойму не мостом, а эстакадой, чтобы не создавать заторов и не было затоплений.
Варианты конструкций дорожных одежд и поперечных профилей сейчас находятся на согласовании у специалистов "Алтайавтодора". В дальнейшем мы их рассмотрим на научно-техническом совете при Минстройтрансе и потом, конечно, согласуем с губернатором и представим общественности.
Проект выполняет петербургская фирма "Стройпроект". На подряде у них работает "Алтайиндорпроект": компания делает почти половину проекта дороги от Павловского тракта до Змеиногорского.
Подрядчики проектируют 60 км дороги, а также мосты через Обь, Лосиху и Барнаулку. Также они чертят путепроводы через все основные магистрали, которые будет пересекать будущая дорога, в том числе через ж/д пути в районе Штабки.
Проект будет готов к августу. По словам Мотуза, власти Алтайского края уже параллельно готовят документы в Росавтодор, чтобы поучаствовать в конкурсе приоритеных проектов, которые финансируются за счет средств, собранных системой "Платон". Предварительно стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей. Самостоятельно бюджет региона такой проект не потянет.
Василий Мотуз,
начальник "Алтайавтодора":
Надеюсь, в 2019-2020 годы мы начнем работы. Хотя, может, и раньше. Все будет зависеть от сборов по системе Платон и общей экономической ситуации. Но региону объект однозначно нужен.
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