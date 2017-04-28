Фотофакты. Власти показали эскизы моста через Обь для обхода Барнаула

Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Эскиз третьего моста через Обь .Фото : Иван Кузьмин. Часть проекта обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Часть проекта обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Часть проекта обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Часть проекта обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Предварительная схема обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Предварительная схема обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Предварительная схема обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин. Предварительная схема обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин.

Василий Мотуз,

начальник "Алтайавтодора":

Сейчас идет уточнение геодезических и геологических данных. Часть работ под опорой моста проведут летом с барж, потому что зимой толщина льда не позволила провести их в полной мере. Также сейчас идет математическое моделирование данных гидрологии: специалисты прогнозируют, как река будет себя вести в паводок после строительства моста. Есть предложение сделать переход через Обь и пойму не мостом, а эстакадой, чтобы не создавать заторов и не было затоплений. Варианты конструкций дорожных одежд и поперечных профилей сейчас находятся на согласовании у специалистов "Алтайавтодора". В дальнейшем мы их рассмотрим на научно-техническом совете при Минстройтрансе и потом, конечно, согласуем с губернатором и представим общественности.

Проект выполняет петербургская фирма "Стройпроект". На подряде у них работает "Алтайиндорпроект": компания делает почти половину проекта дороги от Павловского тракта до Змеиногорского.

Подрядчики проектируют 60 км дороги, а также мосты через Обь, Лосиху и Барнаулку. Также они чертят путепроводы через все основные магистрали, которые будет пересекать будущая дорога, в том числе через ж/д пути в районе Штабки.

Проект будет готов к августу. По словам Мотуза, власти Алтайского края уже параллельно готовят документы в Росавтодор, чтобы поучаствовать в конкурсе приоритеных проектов, которые финансируются за счет средств, собранных системой "Платон". Предварительно стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей. Самостоятельно бюджет региона такой проект не потянет.

Василий Мотуз,

начальник "Алтайавтодора":

Надеюсь, в 2019-2020 годы мы начнем работы. Хотя, может, и раньше. Все будет зависеть от сборов по системе Платон и общей экономической ситуации. Но региону объект однозначно нужен.

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